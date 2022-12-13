В Ялуторовске 16-летняя школьница попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе

В Ялуторовске девушка попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Комсомольской в Ялуторовске автомобиль «Лада Веста» сбил 16-летнюю школьницу.

По свидетельству очевидца, стоявшего неподалеку на остановке автобуса, другие водители пропустили школьницу, идущую по пешеходному переходу, а водитель «Лады» двигался не приостанавливаясь и сбил подростка, несмотря на то, что очевидец махал ему рукой и кричал «Стой!».

Школьница госпитализирована с полученными повреждениями в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

В Ялуторовске водитель не пропустил пешеходов и попал в ДТП. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Водителю «Лады» 44 года, стаж за рулем – 26 лет.

ГИБДД рекомендует водителям, подъезжая к пешеходным переходам, тормозить заранее, чтобы успеть остановиться и пропустить пешеходов. Пешеходам рекомендуют использовать во время движения в темное время суток световозвращающие приспособления.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что в Тюмени проекционная разметка появилась на трех пешеходных переходах.