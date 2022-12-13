В Тюмени 13 декабря 2022 года ожидается метель

В Тюмени 13 декабря будет метель.

В Тюмени 13 декабря 2022 году будет облачно с прояснениями. Ночью в южных районах снег, на остальной территории небольшой снег, ветер северный, северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, метель, дальнейшее похолодание. Температура -14...-19 градусов, местами до -24, в Уватском районе -26...-31 градус, днем местами небольшой снег, ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с, температура -20...-25 градусов, в южных районах -11...-16 градусов, в Уватском районе до -29 градусов.

Прогноз погоды на 13 декабря. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 13 декабря (30 ноября по старому стилю) день Андрея Зимнего.

В Андреев день древние славяне утром шли к реке или озеру и рубили прорубь, чтобы «послушать» воду. Для этого опускались на колени и прижимались ухом ко льду. По звукам предсказывали погоду. Шумная вода предупреждала о трескучих морозах и метелях, тихая сулила теплую зиму.

Девушки в ночь на Андрея гадали на суженого. Чтобы увидеть будущего жениха, под кровать ставили емкость с водой, под подушку клали зеркало, нож или вещь любимого мужчины.

Народные приметы на 13 декабря 2022 года,

- Если выпал снег — пролежит ещё 110 дней.

- Вода в проруби ведёт себя тихо — зима будет спокойной; если бурлит и - шумит — с бурями, метелями, вьюгами,

- Погода ясная и морозная — год будет урожайным,

- На улице тепло — к неурожайному году,

- Огонь в печи красный — в скором времени будет стужа и метель; белый — оттепель,

- Кошка долго вылизывается — к ясной и морозной погоде,

- Низкие облака быстро плывут по небу — к стуже.