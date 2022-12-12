В Тюмени подорожали санки, тюбинги и ледянки

В Тюмени подорожали ледянки и детские санки. Фото: Андрей Новиков

В засыпанной снегом Тюмени по улицам ездит несколько сотен тракторов и бульдозеров, которые расчищают улицы. В то же время снегопады – это детская радость. Для ребятишек наступила любимая пора катания на санках, ватрушках, ледянках и другом «снежном транспорте», который можно купить в магазине.

С началом сезона катания с горок цены на все виды ледянок в областной столице выросли. Об этом рассказали в одном из магазинов сети спортивных товаров.

– Спрос на зимний инвентарь у нас традиционно повышен в ноябре – декабре. Несмотря на то что цены подскочили по сравнению с 2021 годом, родители активно покупают такой товар. В основном берут санки, ватрушки и ледянки, – рассказали сотрудники спортмагазина.

По сравнению с прошлым годом цены выросли в среднем на 300 – 500 рублей. Стоимость тюбингов и ватрушек для катания составляла около 1 500 рублей в 2021 году, а в декабре 2022 года их стоимость начинается от 1 999 рублей.

Подорожали и детские санки. Год назад их средняя цена составляла 1 700 рублей, теперь санки стоят от 1 999 рублей, как и тюбинги. Даже наиболее бюджетный вариант – ледянки – тоже подорожал. Сейчас они стоят в среднем 180 рублей против 110 рублей год назад. Об этом пишут «Аргументы и Факты» – Тюмень».

Подорожали и снежколепы, они же снежкоделы, без которых теперь не обходится ни одна зима у малышей. Сейчас такие игрушки стоят около 300 рублей. А в прошлом году их можно был купить за 230 рублей. Детская лопатка для уборки снега в магазинах стоит от 250 рублей. В прошлом году она обошлась бы в среднем на 50 рублей дешевле.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала, что рабочая неделя в Тюмени началась с 9-балльных пробок.