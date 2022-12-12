В Тюмени обновили вторичные отстойники на городских очистных сооружениях

В Тюмени запустили в работу новые отстойники на очистных сооружениях. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени ввели в эксплуатацию два новых вторичных отстойника для очистки сточных вод. Сорокаметровые чаши вместимостью по 5 000 кубических метров применяются на одном из последних этапов очистки стоков. Здесь уже очищенная в аэротенках вода отстаивается и на дно оседают микроорганизмы, участвующие в биологической очистке канализационных вод.

Строительство вторичных отстойников было завершено еще летом. Несколько месяцев потребовалось для проведения пусконаладочных работ. Сейчас сооружения работают в автоматическом режиме, сообщили в администрации города.

– Несмотря на внешнюю простоту, это сложные гидротехнические сооружения. Осевший на дно ил (так профессионалы называют сообщество микроорганизмов, участвующих в очистке сточных вод. – Ред.) подается в систему илораспределения. Отработавший свой ресурс биоматериал удаляется из процесса очистки, а активный ил перекачивается на аэротенки для дальнейшей работы. Чистая вода через лотки переливается и поступает в блок обеззараживания, где проходит очистку под мощными ультрафиолетовыми лампами, – рассказал начальник сооружений очистки сточных вод компании «Росводоканал Тюмень» Евгений Пугачев.

Реконструкция сооружений очистки сточных вод проводится с 2018 года в рамках реализации концессионного соглашения, заключённого между правительством Тюменской области, администрацией областного центра и «Росводоканал Тюмень».

Имеющиеся вторичные отстойники были реконструированы в 2019 году. Новые объекты нацелены на повышение качества очистки стоков и увеличение производительности сооружений. После реализации всех запланированных мероприятий сточные воды, возвращаемые в Туру, будут соответствовать нормам наилучших доступных технологий, а пропускная способность сооружений увеличится с 220 до 260 тысяч кубометров в сутки.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, что специалисты «Росводоканала» промывают коллекторы в областном центре.