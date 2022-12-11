В Тюменской области школьники прошли марафон «На скилле»

Ишимские школьники прошли марафоне «На скилле».

В Ишиме школьников учили развивать свои гибкие навыки. 50 школьниов и студентов в течение двух недель развивали свои софт-компетенции на образовательном марафоне «На скилле».

Тренинг проходил с 14 по 30 ноября. За две недели марафона ребята изучали soft skills компетенции вместе с региональными экспертами.

Они углубились в тему эмоционального интеллекта с Юлией Аглиуллиной, управления повседневностью с Еленой Водотыко, информационной грамотности с Ниной Ляшенко, инициативности с Никитой Ямбаковым и креативного мышления с Романом Бобриковым. Участники выполняли домашние задания, получали обратную связь от экспертов и делились своими впечатлениями друг с другом. Команда мультицентра сформировала рейтинг самых активных участников, 10 лучших получили сертификаты о прохождении курса и памятные подарки, а также приглашение на участие в лидерской программе «В топе».

— На протяжении всего марафона ребята получали новые знания в области soft skills. Было очень радостно видеть горящие глаза участников. Приятно осознавать, что ребята понимают важность получаемых знаний. Они позволят достичь успехов и найти новые горизонты для персонального развития, — цитирует руководителя мультицентра «Моя территория» Татьяну Зубрилину «Тюменская область сегодня».

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что тюменцы могут бесплатно пройти компьютерный курсы.