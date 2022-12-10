Тюменских школьников могут отправить на дистант из-за роста заболеваемости ОРВИ

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В Тюменской области наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, особенно среди детей 7-14 лет. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

- В структуре циркулирующих вирусов гриппа превалирует пандемический вирус гриппа А (H1N1)-2009, так называемый «свиной грипп», и другие респираторные вирусы не гриппозной этиологии, для которых характерны тяжелые формы заболевания, - прокомментировали в ведомстве.

По сравнению с предыдущей неделей число заразившихся выросло на 13,2%, однако эпидпорог пока не превышен. Но, если эта тенденция продолжится, то школы могут закрыть на карантин, а детей перевести на дистант.

Отметим, что ранее главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова заявила, что ребят следует отправлять на дистанционку, если в классе болеют более 20% учеников.