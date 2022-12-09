Жителей Ишима попросили не подходить к армейскому полигону из-за артиллерийских стрельб

В Ишимском районе пройдут артиллерийские стрельбы. Фото: администрация города Ишима.

В администрации Ишима предупредили жителей о том, что с 12 по 26 декабря на полигоне войсковой части 14330, расположенном в районе деревни Бокарёвка, пройдут артиллерийские стрельбы.

- В указанный период категорически запрещается выход в район полигона, в том числе в прилегающие леса. Убедительная просьба соблюдать меры безопасности! - сообщили в администрации Ишима.

«Комсомольская правда — Тюмень» ранее писала о том, что жителей Тобольска предупреждали о падении ступеней ракеты «Союз-2» в Уватском районе.