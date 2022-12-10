Что добавить тюменцам в кофе и чай, чтобы согреться: пряности для холодной погоды

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Зима вступила в свои права. Каждый день на улице стойкий минус и все меньше гуляющих горожан. Согреться в морозные дни помогут всем хорошо знакомые напитки - чай и кофе, лучше всего, если они будут с тонизирующими травами и добавками.

Например, более ароматным и насыщенными чай сделают ягоды облепихи. Это, пожалуй, мировой рекордсмен по содержанию полезных веществ в своем составе: витамины С, группы В, Е, К, РР, железо, марганец, органические кислоты - и это далеко не полный список.

В сезон простуд и гриппа незаменимым цитрусом остается лимон. Любой чай с лимоном поможет справиться с токсинами, поднимет тонус. Но чтобы получить максимум витаминов, лучше съесть дольку лимона после чаепития.

Также фаворитом чайных добавок зимой можно смело считать корень имбиря. Он является противовоспалительным средством. Медики рекомендуют употреблять его для укрепления иммунитета и повышения защитных сил организма. Кроме того, имбирь помогает при головных и спинных болях, снимает стресс, благотворно влияет на работу пищеварительной, сердечно-сосудистой и нервной систем.

Что касается кофе, то в него можно добавить кардамона - он необходим тем, кто уже устал от снега и холода. Употреблять такой напиток лучше не позднее 17:00, иначе бессонная ночь обеспечена. Кардамон содержит витамины группы B, цинк, эфирные масла, марганец, кальций и фосфор.

Взрыв вкуса, аромата и настроения можно получить, вкусив пряничный латте. В него можно добавить корицу, имбирь, душистый перец и гвоздику. Эти специи сделают вкус сочным и пикантным.

Так, корица снижает закисляющее действие кофе, очищает кровь, оказывает противовоспалительное действие и согревающий эффект. Черный перец улучшает пищеварение, обмен веществ и является мощным антисептиком, а добавив 1-2 горошинки в чашку можно даже вылечить синуситы, тонзиллиты и бронхиты. Гвоздика стимулирует кровообращение и снижает кровяное давление. Особенно полезно добавлять одну головку гвоздики в зимний кофе, чтобы придать ему согревающий и противопростудный эффект.

Подсластить чай и кофе вместо сахара можно натуральным медом. Этот продукт пчеловодства издревле использовался для лечения воспалительных процессов в организме. Теплый чай с медом неизменно остается хорошим помощником при ОРВИ, сообщает «Тюменская область сегодня».