В Тюмени появилась инклюзивная творческая мастерская для детей и взрослых Фото: Вера Зенина

Тюменец Андрей Бетехтин открыл инклюзивную мастерскую, которую могут посещать люди с ограниченными возможностями здоровье. Она находится по адресу: ул. 2-я Луговая, д. 22, к. 2 и готова гостеприимно распахнуть двери перед всеми посетителями.

- Два года был период, когда я сидел без работы. Друзья пригласили заняться оформлением фотозоны - так начал создавать декор для фотосессий. До этого склонности к творчеству в себе не замечал, но понемногу втянулся. Самая первая моя работа - заливка из бетона цветочного горшка. Потом учился делать рождественские венки. Честно признаюсь, что не все умею, но прежде чем что-то делать для людей, сам учусь как школьник, пробую, изучаю все аспекты, - рассказывает тюменец.

Кстати, в своей мастерской Андрей планирует заниматься и с особенными детьми, занятия для них будут бесплатными.

- Хочу, чтобы мастерская приносила пользу обществу. Здесь будут заниматься взрослые и дети с ограниченными возможностями и те, кто здоров. Хочу, чтобы на мастер-классы они приходили вместе, чтобы было общение. Людей с инвалидностью часто отделяют от общества, они чувствуют себя обособленными. Это неправильно. Мечтаю, чтобы моя мастерская помогла развить в детях творческое начало, - признается тюменец.

Первые мастер-классы начнутся после Нового года. Чем заняться с детьми, покажет время и предпочтения, которые выскажут ребята: свечеварение, декоративные работы с гипсом, бетоном, а, может, и совсем другие виды творчества, сообщает «Тюменская область сегодня».