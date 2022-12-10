Тюменские врачи просят жителей не пропускать диспансеризацию и профосмотры

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Чтобы сохранить здоровье на долгие годы, врачи призывают тюменцев не откладывать диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. Последние можно проходить каждый год, начиная с 18 лет, они позволяют выявить риски возникновения различных заболеваний.

А вот диспансеризация дает более детальное представление о состоянии организма. Ее проходят люди от 18 до 39 лет один раз в три года, а с 40 лет - ежегодно. Это комплексное обследование включает в себя флюорографию, антропометрию (измеряются рост, вес, обхват талии), измерение артериального давления, анализы крови на общий холестерин и глюкозу, измерение внутриглазного давления, ЭКГ и другие мероприятия.

На первом этапе обследования выявляются признаки хронических неинфекционных заболеваний и риски их развития. А затем тех, кто нуждается в дополнительном обследовании или профилактическом консультировании, врач-терапевт направляет на второй этап - консультации узкопрофильных специалистов и уточнение диагноза.

Кстати, на время диспансеризации гражданин имеет право взять выходной на работе.