Фото: пресс-служба поликлиники №17

В социальных сетях тюменцы пожаловались на холод в поликлинике №17 на улице Монтажников. При это речь шла не о холоде в палатах, а о невыносимых условиях для медиков, проверяющих посетителей на входе.

- Сотрудники работают в ужасных условиях: холодно! Сидят в зимних сапогах на рабочем месте. На входе измеряют температуру пациентов: поток не прекращается, сквозняк, руководство не обогревает территорию... а сегодня ещё только 7 декабря, вся зима впереди, работают девушки, женщины, о женском здоровье в поликлинике не задумываются, - анонимно пожаловалась жительница Тюмени.

Администрация поликлиники ответила на это сообщение, рассказав, что во всем здании работает единая система отопления.

- Всё полностью работает, тепловые завесы функционируют – все санитарные требования соблюдаются. Действительно, это довольно сложная работа – входной контроль на входе: термометрия, маски и т.д. Но это данность нашего времени, возникшая во время появления ковида. Таким образом происходит разделение потоков, чтобы пациентов с признаками ОРВИ маршрутизировать на фильтр... У каждого человека ощущение температуры разное, поэтому сотрудники имеют право одеться так, как им будет комфортно выполнять работу, плюс необходимые средства индивидуальной защиты, - пояснили в администрации поликлиники №17.

«Комсомольская правда — Тюмень» ранее рассказывала, что в Нижней Тавде после ремонта открыли терапевтическое отделение.