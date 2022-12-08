В Тюменской области для лесоохраны купили новую технику

У лесозащитников Тюменской области появилась новая техника Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В рамках регионального проекта Тюменской области «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» для лесоохраны купили гусеничные тракторы, лесопосадочную машину, лесные плуги и культиваторы.

Еще закупили 12 единиц лесопожарной техники и 880 единиц оборудования – малые лесопатрульные комплексы, грузовые автомобили, гусеничные тракторы, снегоболотоходы, ранцевые огнетушители, пожарные емкости для воды.

Новая техника позволит быстрее и эффективнее тушить лесные пожары и восстанавливать лес в Тюменской области.

Новая техника поможет эффективнее бороться с пожарами Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

С начала года в Тюменской области построили 20 км лесных дорог противопожарного назначения, еще 100 км дорог реконструировали. Кроме того, обустроили 6 860 км минерализованных полос, 13 140 км минполос обновили. Минеральная полоса – это очищенная от горючих материалов до минерального слоя земля. Отдельно стоящие рощи всегда опахивают плугом на ширину 1,4 м, чтобы не допустить распространения огня.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала что в Тюменской области вынесли приговор поджигателям леса, которые сжигали траву на болоте, чтобы удобнее было охотиться.