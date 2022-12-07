Несовершеннолетние тюменцы без прав устраивают дрифтинг на парковках

В Тюмени подростки всё чаще садятся за руль. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Дрифтуют на парковках, ездят по тюменским улицам и раскатывают по сельским дорогам. Тюменские подростки всё чаще садятся за руль.

Вечером 5 декабря на парковке торгового центра на улице Алебашевской опасно дрифтовала «пятерка». Этот дрифт заметили госавтоинспекторы и поехали за ВАЗом. Задержали на улице Эрвье. Оказалось, что за рулем был 17-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения.

В тот же день на улице 50 лет Октября в районе гилевской развязки сотрудники ГИБДД остановили сразу две «семерки», ехавшие парой. У обоих водителей не было прав, каждому – по 17 лет.

В поселке Богандинский задержали еще одного 17-летнего подростка. Тот ездил по улицам на ВАЗ-21440. На место была вызвана мама подростка.

С начала года автоинспекторы в Тюменской области отстранили от управления транспортом более 4 тысяч бесправников, половину из них – в Тюмени и Тюменском районе.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень», что в областном центре передали в суд дело о смертельном ДТП, в котором погиб 17-летний водитель и его 14-летний пассажир.