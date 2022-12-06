Тюменские полицейские поймали мужчин, укравших из поезда 35 упаковок пива

Свердловчане украли 35 упаковок пива из вагона. Фото: пресс-служба МВД РФ.

На свердловской станции Юшала в 40 километрах от границы с Тюменской областью из вагонов пропали 35 упаковок с пивом. На место выехали тюменские транспортные полицейские и обнаружили 10 вскрытых железнодорожных вагонов.

Подозреваемых задержали в ночь на 25 ноября. Двое жителей Свердловской области 1996 и 2000 годов рождения уже были судимы за такие же преступления.

Пресс-служба МВД РФ.

22 ноября они приехали на станцию Юшала на автомобили, взломали замки и обнаружили там упаковки с пивом. Загрузив автомобиль под завязку молодые люди скрылись, а затем продали алкоголь в одну из точек сбыта.

То, что не удалось продать — выпили сами. А на деньги от краденого пива купили одежду и телефоны.

Стоимость украденного пива оценивается в 300 тысяч рублей и в лишение свободы (максимальное наказание — 6 лет).

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала как дети 9 и 11 лет приехали в Тюмень на подножке вагона. Подростки планировали немного прокатиться и спрыгнуть с подножки. На их беду, состав так сильно разогнался, что парни не решились прыгать и ехали так целый час.