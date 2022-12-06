Более 300 тысяч человек в Тюменской области работают в малом и среднем бизнесе

В Тюмени обсудили меры поддержки предпринимателей.

С начала 2022 года предприниматели получили 1,42 млрд рублей в качестве поддержки из регионального бюджета. Это стало одной из причин роста численности работников малого и среднего бизнеса на 23 660 человек всего за один год: 318 тысяч человек в 2022 году против 294 340 в 2021-м.

Развитие программы поддержки предпринимательства рассмотрели на президиуме регионального правительства под председательством Александра Моора.

В ходе этой программы с 2019 года в сфере малого и среднего предпринимательства вновь создано 3 751 рабочее место.

В Тюмени растет число предпринимателей. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Один из наиболее эффективных инструментов программы – субсидирование первого взноса при заключении договора лизинга оборудования. Благодаря ему в 2022 году организации приобрели оборудование на 224 млн рублей.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что социальные предприниматели смогут получить в качестве поддержки до 500 тысяч рублей.