В Тюмени 5 декабря 2022 ожидается умеренный снег и холодная температура Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 5 декабря, ожидается облачность с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем без существенных осадков. Ветер будет дуть северо-восточный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -14…-19 C, при прояснении до -24 С, днем -12…-17 C.

Погода в Тюмени в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 5 декабря Прокопьев день, в честь святого Прокопия Чтеца, жившего в начале IV века. С этого дня, как считали на Руси, устанавливался прочный санный путь. Крестьяне приговаривали: «Прокоп разрыл сугроб, по снегу ступает, дорогу копает». То есть дорогу, которую проложили на Прокопия, держалась до самой весны.

С этого дня мужики изготавливали и чинили сани, а дети устраивали шумные гуляния – играли в снежки и катались с горок.