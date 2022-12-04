Тюменский ветеринар рассказала, почему животным нельзя шоколад Фото: Юлия Кучеренко

Тюменский ветеринар рассказала, почему питомцам нельзя сладкое. Многие хозяев дают десерт своим питомцах, не задумываясь о том, что такая пища может привести к учащенному сердцебиению и жажде, чрезмерная активность.

АиФ-Тюмень передает мнение тюменского ветеринара Камиллы Старковой. Врач не советует

животным есть шоколад.

- Шоколад богат кофеином, который может отрицательно повлиять на сердце и нервную систему питомца. Учащенное сердцебиение, жажда, чрезмерная активность – вот лишь небольшой список побочных эффектов. Кстати, темный шоколад гораздо опаснее, чем белый, – рассекала эксперт.

Кроме того, по мнению эксперта, для питомцев вредны сладости с ксилитолом. Природный подсластитель без побочных эффектов обычного сахара и его искусственных заменителей полезен для людей, а вот животному он может навредить. Этот компонент содержится в жевательных резинках, конфетах без сахара, зубной пасте, десертах и напитках. Он вызывает выброс инсулина, и, как следствие, печеночную недостаточность.