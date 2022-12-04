В Каскаре заканчивают строительство нового здания поликлиники Фото: Татьяна Коркина

В Каскаре завершается строительство нового здания поликлиники. Строительство ведется в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает областная больница №19

- Возведение новой поликлиники в селе Каскара взамен старой амбулатории - большое событие не только для жителей этого села, но и для населения всех поселений вдоль Тобольского тракта, - рассказал главный врач Областной больницы №19 Мигран Мартиросян.

Площадь поликлиники составляет 1 375 квадратных метров, будет использоваться для обслуживания людей, живущих в 12 населенных пунктах, а это больше 22 тысяч человек.

Каскаринская поликлиника будет состоять из взрослого и детского отделения с отдельными входами. Поликлинику оснастят самым современным оборудованием и мебелью. В отделениях будут обустроены кабинеты приёма участковых терапевтов и педиатров, хирурга и невролога, онколога и эндокринолога, кабинеты доврачебного приёма, прививочные и процедурные кабинеты. А еще кабинеты медицинской профилактики и раннего выявления заболеваний, функциональной и ультразвуковой диагностики. Кроме-того будут открыты дневной стационар, рентгеновский кабинет, кабинет флюорографии и маммографический кабинет.