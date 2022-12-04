В Ялуторовске пройдет спектакль о декабристах. Фото: Ялуторовский музейный комплекс

Тюменская студия «Созвучие» представит спектакль о декабристах в Ялуторовске. Сцены из музыкального спектакля-перформанса «Кадры хроники Тюмени», посвященные декабристам и их окружению представят в доме-музее М. И. Муравьева-Апостола 10 декабря, сообщает Ялуторовский музейный комплекс.

Гостей ждет встреча с ялуторовскими поэтами, музыкальные произведения в исполнении талантливой молодежи, традиционные для салонных вечеров ХIХ века игры и развлечения.

Еще пройдет круглый стол «Якушкинские чтения» в музее «Торговые ряды» 9 декабря.

Тюменская линия отмечает, что 13 декабря в музее «Торговые ряды» запланировано презентация выставки «Декабристы. Точки на карте». В День памяти декабристов, 14 декабря, на Духовно-мемориальном комплексе пройдет Всероссийская акция «Свеча памяти».