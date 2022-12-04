Тюменским пешеходам и водителям дали советы, как не пострадать во время гололеда Фото: Юлия Кучеренко

Тюменским пешеходам и водителям дали советы, как не пострадать во время гололеда.

Как сообщает «Тюменская область сегодня», с появлением льда на городских улицах в травмпунктах появляются новые пациенты и около 10% из них обратившихся с серьезными травмами, требующими экстренной операции или стационарного лечения.

Специалисты департамента здравоохранения региона советуют: выходить заранее, чтобы никуда не торопиться; корпус тела лучше наклонить вперед, передвигаясь мелкими шажками, опираясь на всю ступню и не поднимая высоко ноги; не разговаривать по телефону на ходу; не держать руки в карманах, а лучше расставить их в стороны. Пожилым людям специалисты рекомендуют брать с собой трость с резиновым или шипованным наконечником.

Водителям важно помнить, что поменять летнюю шину за зимнюю недостаточно.

– Машина – и с шипами, и без шипов, – если ты ехал на скорости и попал на кусок льда, не остановится: она покатится дальше, поедет боком. В гололед главное соблюдать скорость и выдерживать куда большую дистанцию, чем летом. Потому что ты тормоз нажал – и катишься дальше, – отмечает опытный водитель Евгения.