Погода в Тюмени на 4 декабря 2022 года: днем потеплеет до -10 °С Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 4 декабря, в Тюмени будет переменная облачность. Пройдет небольшой, местами умеренный снег, ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с, температура воздуха ночью -20…-25 °С, днем потеплеет до -10...-15 °С.

Подобный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В этот день верили, что по улицам проезжает сама Зима - в белоснежной шубе, на тройке лошадей. Своими дыханием она морозит воздух, рисует снежные узора на окнах. Мороз и солнце в этот день считались хорошим знаком: это означало добрый урожай хлеба следующим летом. Если же погода выдавалась пасмурной и теплой, на плодородный год не надеялись. По этому дню судили и о предстоящей погоде - особенно той, которая ожидалась на приближающиеся праздники. Согласно приметам, если этот день окажется морозным, то и все рождественские дни будут холодными.