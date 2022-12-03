В Тюмени рецидивист угнал «Газель»

В Тюмени мужчина угнал "Газель" Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Тюменский пенсионер пожаловался в полицию, что кто-то угнал его Газель. Машину полицейские нашли недалеко от места угона, а вскоре нашли и угонщика. В полиции 52-летний задержанный рассказал, что в тот день выпивал спиртные напитки в своей квартире, а потом отправился гулять по городу.

Возле торгового центра он заметил одинокую незапертую «Газель» и захотел покататься по улицам. Чужую машину ранее судимый тюменец завел ключом от собственного автомобиля. Но уехал он недалеко: проехав 300 метров, мужчина припарковал угнанную машину возле продуктового магазина и отправился домой.

Возбуждено уголовное дело по факту угона. Теперь угонщику грозит наказание до 5 лет лишения свободы. Пока мужчина на свободе, ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

«Комсомольская правда — Тюмень» ранее писала о том, как другой рецидивист угнал в Тюмени такси.