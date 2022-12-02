В Тюменской области прекратил свою работу туристический комплекс «Абалак»

Фотография со страницы Вконтакте "туристический комплекс "Абалак"

Владельцы туркомплекса «Абалак» объявили о его закрытии и попросили клиентов, забронировавших номера на новогодние праздники, заполнить анкеты на возврат оплаты. Комплекс прекратил работу с 1 декабря 2022 года.

«Абалак» выставили на продажу и ищут ему нового владельца. Стоимость объекта владельцы оценили в 40 миллионов рублей.

Туркомплекс построили в 2008 году на высоком берегу Иртыша. Деревянную крепость возвели рядом с абалакским Свято-Знаменским мужским монастырём. Он представляет собой реплику сибирского острога 17-го века.

В объявлении на сайте «Авито» указано, что ежегодно комплекс посещали более 100 тысяч человек. Самым ярким событием года был фестиваль «Абалакское поле». Комплексу принадлежат участки земли общей площадью 67 824 квадратных метра, на которых расположены ресторан «Белая сова» и гостиничные модули на 50 мест.

Весной 2022 года на территории «Абалака» снимали фильм «По щучьему велению» на основе народных сказок. Фильм выйдет на экраны в 2023 году.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в областном центре продали старинный особняк Пакратьева за 52 миллиона рублей.