В Тюмени 2 декабря 2022 года сохранится аномально холодная погода

В Тюмени аномальные холода

В Тюменской области в пятницу, 2 декабря 2022 года ожидается переменная облачность без осадков, местами изморозь. В регионе сохранится аномально холодная погода, ветер восточный 2-7 м/с, температура ночью -21-26 градусов, местами -26-31. Днем -15,-20 местами -20,-25.

В Тюменской области сохранится аномально холодная погода Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 2 декабря (19 ноября по старому стилю) день Авдея Радетеля. Название праздника связано именем пророка Авдия.

В этот день было принято заниматься хозяйственными делами, предварительно обратившись за помощью к святому Авдию. Считалось, что тогда дело точно увенчается успехом.

Главная народная примета 2 декабря: если в семье сегодня разлад и ссоры, то ее уровень благосостояния снизится; а влюбленные, поссорившиеся сегодня, могут разойтись и больше никогда не помирятся.

По народным приметам сильные ветра и снегопады предвещают холодную зиму и позднюю весну.

Если в этот день снежный покров стал уже достаточно большим, – это к хорошему осеннему урожаю.

Пасмурный день – к наступлению тепла.