У тюменского вокзала образуются очереди из-за одного рабочего входа

В Тюмени на вокзале люди подолгу стоят в очередях Фото: Андрей Новиков

Пока в Тюменской области стоят аномальные морозы, посетители железнодорожного вокзала мерзнут на входе, потому что попасть в помещение можно через единственный вход.

На входе в вокзал установлен досмотровый турникет, где проверяют посетителей. Перед ним образуются очереди в несколько десятков человек. При этом посетители боятся опоздать на поезд и потому поторапливают друг друга. Однако скорость досмотра не позволяет ускорить процесс.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что в конце октября на городском вокзале достроили пешеходный конкорс, предназначенный для пассажиров поездов. Попасть к поездам через этот конкорс можно только через здание вокзала.

На вокзале Тюмени построили новый пешеходный конкорс. Фото: Андрей Новиков

В понедельник, 28 ноября, температура воздуха в Тюмени опустилась до минус 22 градусов (ощущалось как минус 28). В этот день перед входом в вокзал скопилась очередь из 30 – 40 человек. В последующие дни погода была такой же суровой.

При этом в других городах, например в Омске, на вокзале оборудованы отдельные входы для междугородных и пригородных поездов. А пешеходный конкорс работает в обоих направлениях, к поездам можно попасть, воспользовавшись лифтами, расположенными рядом со зданием вокзала.