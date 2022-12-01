В Тюмени в первый день зимы похолодает до -28 градусов

В Тюмени аномальные холода Фото: Андрей Новиков

В Тюмени сегодня, 1 декабря 2022 года, ожидается аномально холодная погода. Переменную облачность без осадков обещают в «Обь-Иртышском УГМС». 1 декабря будет восточный ветер, температура ночью -23-28, при натекании облачности -18-23, днем -16-21.

По данным Тюменского ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» на юге Тюменской области в период с 1 по 2 декабря 2022 года местами сохранится аномально холодная погода. Средняя суточная температура воздуха на 10 и более градусов ниже климатической нормы.

На юге Тюменской области аномальные холода Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 1 декабря (18 ноября по старому стилю) день Платона и Романа Зимоуказателей.

В этот день рекомендуют подавать милостыню и заниматься рукоделием. Незамужние девушки могут попросить семейного счастья у липы. Кроме того, в старину прекрасные представительницы женского пола просили и о встрече с суженым.

Народные приметы на 1 декабря 2022 года.