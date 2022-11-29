В Тюменской области режим повышенной готовности из-за COVID-19 продлили до 1 января Фото: Вера Зенина

В Тюменской области вновь продлили режим повышенной готовности - до 1 января 2023 года. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

-Такое решение принято сегодня, 29 ноября, на очередном заседании регионального оперативного штаба с учетом эпидемиологической обстановки, - заявили власти.

Отметим, что по данным на 29 ноября зафиксировано 56 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 99 человек. В настоящий момент в регионе нет пациентов, подключенных к ИВЛ, а коечный фонд свободен на 20%.

Всего с начала пандемии было выявлено 250 800 случаев заболевания и 245 317 выздоровлений. За все время в Тюменской области зарегистрировано 4 362 летальных исхода.