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НовостиЗдоровье29 ноября 2022 11:03

В Тюменской области режим повышенной готовности из-за COVID-19 продлили до 1 января

Решение об этом приняли на заседании оперштаба
Марина Прохорова
В Тюменской области режим повышенной готовности из-за COVID-19 продлили до 1 января

В Тюменской области режим повышенной готовности из-за COVID-19 продлили до 1 января

Фото: Вера Зенина

В Тюменской области вновь продлили режим повышенной готовности - до 1 января 2023 года. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

-Такое решение принято сегодня, 29 ноября, на очередном заседании регионального оперативного штаба с учетом эпидемиологической обстановки, - заявили власти.

Отметим, что по данным на 29 ноября зафиксировано 56 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 99 человек. В настоящий момент в регионе нет пациентов, подключенных к ИВЛ, а коечный фонд свободен на 20%.

Всего с начала пандемии было выявлено 250 800 случаев заболевания и 245 317 выздоровлений. За все время в Тюменской области зарегистрировано 4 362 летальных исхода.