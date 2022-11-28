Полпред президента в УрФО Владимир Якушев встретился с Героями России

Фото: Официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев встретился с девятью Героями России. Встреча состоялась сегодня, 28 ноября.

На встрече присутствовали Герои Российской Федерации – президент «Российской Ассоциации Героев» Владимир Шаманов, референт управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Романов, первый заместитель секретаря Общественной палаты России Вячеслав Бочаров, заместитель начальника штаба регионального отделения «ЮНАРМИИ» Геворк Исаханян.

– Регионы Уральского федерального округа славятся не только богатыми недрами, но и людьми. Мы гордимся земляками, которые сегодня с честью выполняют воинский долг в зоне специальной военной операции. Защищают интересы нашей Родины и всех нас. Большая честь приветствовать здесь вас, Героев Российской Федерации. Вы не на словах, а на деле знаете, что такое воинский долг. Ваша принципиальная позиция - серьёзная опора для нас. Особенно сейчас, когда нашу страну пытаются проверить на прочность, – отметил Владимир Якушев, поблагодарив Героев за активную и принципиальную жизненную позицию.

Кроме того, на встрече обсудили проведении «Вахты Памяти» в Екатеринбурге у мемориала Герою Советского Союза Николаю Кузнецову. Это уже третья вахта на Урале и 91 на территории страны.

Также участники встречи обменялись мнениями об организации работы по патриотическому воспитанию в регионах. Встречи Героев с подрастающим поколением проводят регулярно, в том числе в регионах УрФО, где нет «своих» Героев России.

В завершении встречи Владимир Якушев пожелал Героям России успехов на профессиональном поприще и в общественной деятельности, а также поздравил их с наступающим Днём Героев Отечества, который отмечается 9 декабря.

После встречи Герои России отправились в 354-й военный клинический госпиталь, где проходят лечение участники СВО.