Тюменцы жалуются на перебои с отоплением

Тюменцы жалуются на отопление Фото: Андрей Новиков

Тюменцы жалуются на холод в домах, пока за окном стоят аномальные морозы. Мегатюмень рассказывает про жительницу Тюмени, которая пожаловалась в социальных сетях на холод в квартире.

– Что случилось с отоплением? Температура батареи 28 градусов. Это нормально? –спрашивает тюменка.

Женщина живет в доме № 3 в проезде Шаимский.

Это не единственная жалоба на холод в доме. Тюменка, проживающая в доме на улице Станционной, также жалуется на холод в квартире. Мёрзнут и на Ватутина, 12.

В городской администрации прокомментировали проблемы с отоплением в привычной манере: «Специалисты выяснят причину и устранят замечания».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что у тоболяков в квартире из-за холода отвалились обои.