В Тюменской области мужчина едва не задушил возлюбленную из ревности

В тюменской области мужчина едва не убил сожительницу

Житель деревни Веснина Тобольского района стал душить сожительницу в ходе распития спиртных напитков. Женщина пожаловалась в полицию.

Выяснилось, что ссора произошла в ходе распития спиртного. Мужчина приревновал возлюбленную и начал высказывать ей претензии. Сильнее всего тюменца обидело то, что женщина в этот момент уснула. Тогда сельчанин, думая, что она его игнорирует, начал её душить и угрожать убийством. Пьяная женщина проснулась, оттолкнула его и начала звонить в полицию. Тогда сожитель выхватил у неё сотовый телефон и бросил ей в лицо.

50-летний мужчина свою вину признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством» и частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, как на Лесобазе в Тюмени подрались местные мужчины.