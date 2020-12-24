В районе Лесобазы в Тюмени сегодня, 24 декабря, ночью произошла массовая драка. На место происшествия стянулись стражи порядка, прибыла скорая помощь.Сообщение о потасовке в один из отделов местной полиции поступило в 00.45. Сотрудники ППС задержали трех человек, одному нужна была помощь медиков.– Вызов на станцию скорой помощи поступил в 1.14, бригада прибыла на место в 1.25. После осмотра и оказания помощи медики доставили пациента в ОКБ № 2. У него диагностировали ушибы мягких тканей, рвано-ушибленные раны, неосложненные переломы ребра и носа, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.В ведомстве также уточнили, что мужчине оказали всю необходимую медицинскую помощь. После этого его направили на амбулаторное лечение.