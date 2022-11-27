Тюменских родителей научили делать предновогодний адвент-календарь

Фото: архив "Мегатюмень"

Детский центр «Музейляндия» провел мастер-класс для родителей и научил делать предновогодний адвент-календарь, сообщает Тюменское музейно-просветительского объединение.

Тюменцы своими руками смастерили плакат с окошками и заданиями, подсказывающий чем заняться в предновогодние дни, что подарить близким, или как украсить ёлку. Такой календарь дарит тёплые эмоции в ожидании Нового года и задает соответствующее позитивное настроение. А еще с помощью него можно отсчитывать дни до праздника вместе со всей семьей. Пока родители изготавливали календарь, дети проводили время в игровом пространстве детского центра «Музейляндия», что предусмотрено стоимостью сеанса.

Мастер-класс проходит по адресу: ул. Советская, 63. Стоимость участия – 450 рублей с человека. Билеты доступны онлайн на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения, а узнать подробности можно по телефону 8 (3452) 45-35-90.