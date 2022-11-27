В Тюмени подростки совершенно бесплатно могут посещать театр. Фото: театральный центр «РяДом»

Около 300 подростков Тюмени стали участниками проекта театрального центра «РяДом» - «Я в моменте, я в потоке, я в ресурсе». Подростки совершенно бесплатно три среды в месяц могут посещать театр. С ними проводят занятия по актерскому мастерству и читают лекции.

- Когда открывали театральный центр «РяДом» думали, как помимо тех подростков, которые к нам ходят, привлечь еще и ребят, которые проводят свободное время в торговых центрах или в точках общепита. И решили, что для них нужно делать открытые мероприятия. И вот мы с октября начали. У нас есть разные форматы: музыкально-литературные квартирники, форум-театр, актерские тренинги, - рассказала автор проекта, руководитель театрального центра Светлана Ханжина.

Финансирование проекта заложено до декабря 2022 года. Есть надежда на то, что по итогам участия в конкурсе Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив будет получен грант, передает «Тюменская линия».