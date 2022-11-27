В Тюмени сняли документальный фильм о мужчине с ДЦП Фото: архив "Мегатюмень"

В Тюмени сняли фильм о мастере с диагнозом ДЦП. Документальный фильм-портрет «Своими руками», героем которого стал тюменец с диагнозом ДЦП Андрей Бетехтин, появится в сети в конце ноября, рассказывает «Тюменская линия».

- В прошлом году мы уже работали над темой инклюзии, она очень важна, о ней нужно говорить. Тогда у нас вышел фильм про комика с инвалидностью. Мы решили продолжать эту линию, - рассказал автор идеи и продюсер Дмитрий Колобов.

По его словам, задача хорошего документалиста - находить истории, а история Андрея Бетехтина - очень показательная, хорошая.

- Человек, у которого ДЦП, который прикован к инвалидному креслу, живет полноценной жизнью, создает декор, ему это нравится, он может зарабатывать. У него амбициозная цель - открыть свою мастерскую для людей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы они могли развиваться и социализироваться, - отмечает Колобов.

В фильме раскрывают проблемы отношения общества к людям с инвалидностью, поскольку это отношение не у всех адекватное.

- Некоторые считают, что люди с инвалидностью не такие, как все. Во-вторых, мы хотим замотивировать людей с ограниченными возможностями здоровья что-то делать. Есть примеры, помимо Андрея Бетехтина, что можно жить полной жизнью, - пояснил автор идеи.

После премьеры в интернете пройдет открытый показ фильма на фестивале документального кино «Кинза», который пройдет в Тюмени с 8 по 10 декабря.