Тюменский эксперт научил жителей Тюменской области разумно тратить деньги Фото: Юлия Кучеренко

Тюменский эксперт научил жителей Тюменской области тратить деньги, посоветовав составлять списки покупок и строго их придерживаться при походе в магазин.

По словам преподавателя Тюменского индустриального университета, кандидата экономических наук, профессора Алены Габудиной, в разгар предновогодних скидок и акций нужно с умом подходить к покупкам и не скупать все подряд. Об этом сообщает АиФ-Тюмень.

Во-первых, как говорит эксперт, нужно всегда анализировать, насколько действительно нужен этот товар, даже с учетом скидки. Во-вторых, необходимо составлять списки покупок и строго их придерживаться при походе в магазин.

- Я советую также вести учет доходов и расходов. Это поможет реально отследить, куда и на что уходят ваши деньги, на какую категорию товаров тратится человек больше всего, – отмечает Алена Алексеевна.

По её мнению, планирование расходов – это отличный способ не уйти в минус. Не выбиваться из бюджета помогает - лимит на банковской карте или распределение средств на конкретные цели: одежду, продукты и т.д.

А еще важно не ходить в продовольственные магазины голодным.