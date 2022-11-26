Пропавшего по пути из Тюмени в Тобольск водителя «Газели» нашли мертвым

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Тюменской области завершились поиски Анатолия Асеева, пропавшего несколько дней назад. К сожалению, он погиб. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Известно, что 24 ноября мужчина выехал на грузовой «Газели» в сторону Тобольска, а затем перестал выходить на связь.

По сведениям, появившейся в соцсетях, тюменца обнаружили на парковке, расположенной на 178 километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск. Скорей всего, мужчина задохнулся в грузовике, так как уснул с включенным двигателем. Официально эта информация пока не подтверждена.

Кстати, машина, в которой нашли погибшего, находилась на стоянке несколько дней.