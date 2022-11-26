27 тюменских компаний претендуют на звание «Соцпроект года» Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

27 тюменских предпринимателей, самозанятых и некоммерческих организаций Тюменской области принимают участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Соцпроект года». Как сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, конкурс проходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его главная цель – выявить и популяризировать лучшие практики решения проблем общества.

Участники представлены в таких отраслях, как социальное обслуживание, реабилитация, образование, спорт, культурно-просветительская деятельность и других. Новичкам, которые впервые принимают участие в конкурсе, специалисты Центра «Мой бизнес» помогли составить бизнес-план и презентацию проектов.

В 2021 году лучшими стали:

- Музей истории крестьянского быта в д. Насекина;

- Серия мероприятий «Семейная перезагрузка: лыжи и ролики» благотворительного общественного движения Тюменской области «Подари ребёнку праздник»;

- коррекционно-обучающая программа для детей с ОВЗ «Я создаю!» от АНО «Развитие»;

- социальное такси «Медгарант».

В 2022 году тюменские участники «Соцпроект года» прошли Школу социального предпринимательства. Во время обучения они повысили компетенции в стратегическом анализе и планировании, управлении персоналом, маркетинге и продажам, научились формировать финансово-экономическую модель.

По словам руководителя Центра инноваций социальной сферы региона Лилии Загваздиной, в региональном реестре зарегистрировано 71 социальное предприятие.

- Решать общественные проблемы с применением бизнес-подхода очень важно и правильно. Всем участникам желаю удачи, а победителям – достойно представить нашу Тюменскую область на федеральном этапе конкурса, - отметила Лилия.

Проекты, которые сейчас проходят техническую экспертизу, оценит областная конкурсная комиссия. Торжественно награждение победителей пройдет в начале декабря 2022 года, а потом победители регионального этапа поборются за звание «Лучшего социального проекта года-2022» на федеральном уровне.