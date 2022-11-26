Тюменцев приглашают на спектакль-свадьбу, основанный на реальных событиях

Фото: «Космос | Молодежный театральный центр», соцсети

В Молодежном театральном центре «Космос» состоятся показы спектакля «Брачные танцы», на который приглашаются все желающие. Зрители станут участниками торжества со всеми ее атрибутами: тамадой, конкурсами, танцами.

Отметим, что «Брачные танцы» - социально-театральный проект, где семь тюменок поделились своим опытом совместной жизни с партнером. В течение десяти дней они встречались с режиссером Еленой Горлатовой и драматургом Мариной Дадыченко. На основе историй горожанок драматург написала пьесу, которая стала основой спектакля.

- Замужество и семейную жизнь прочат практически всем женщинам с раннего возраста. Они мечтают о пышном платье и принце на белом коне, но никто не говорит о том, что происходит после. Статистика показывает, что 7 из 10 браков заканчивается разводами. К разведенными одиноким женщинам в обществе относятся с долей пренебрежения. В спектакле будут разные истории: и разведенных, и одиноких, и счастливых замужних женщин. Идея проекта заключается в том, что каждый жизненный путь женщины ценен сам по себе и не становится неполноценным, если в нем нет детей и мужа, - поделилась Елена Горлатова, автор и режиссер проекта.

Спектакли пройдут 29 и 30 ноября в 19:00. Вход свободный, но по регистрации, сообщает «Мегатюмень».