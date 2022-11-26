В Тюменской области объем платных услуг вырос за год на 10 млрд рублей Фото: Вера Зенина

В Тюменской области объем платных услуг вырос на 10 млрд рублей. В январе-сентябре 2022 года он составил 107 млрд 733,7 млн рублей, а годом ранее - 97 млрд 755,7 млн рублей. Об этом говорят оперативные данные Тюменьстата, сообщает «Вслух.ру».

С апреля по август текущего года общий объем превышал 12 млрд рублей, в остальные месяцы - чуть больше 11 млрд рублей.

С начала года больше всего подорожали услуги зарубежного туризма - на 46,3%. Медицинские услуги выросли в цене на 10,2%, услуги организаций культуры - на 9,9%, бытовые - на 9,5%, услуги связи - на 8,6%.

Жилищные и коммунальные услуги, включая аренду квартир, стали дороже на 6,1%, пассажирского транспорта - на 4,7%, образования - на 3,8%, правового характера - на 2,7%.

С декабря услуги в Тюменской области подорожали на 8,8%, за год, то есть по сравнению с прошлым сентябрем, - на 9,1%.