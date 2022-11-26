Жители Ялуторовска могут поучаствовать в театрализованных катаниях на коньках

ото: АНО ДПО Точка г. Ялуторовск, соцсети

«Каток в Ялуторовске» - это новое креативное пространство, которое откроется в городе с декабря по февраль. Проект АНО ДПО «Точка» реализуется при поддержке гранта губернатора, сообщает «Тюменская линия».

- За время реализации проекта нами будет организовано не менее 20 театрализованных катаний на коньках с декабристами - горожанами, которые оденутся в костюмы той эпохи. Мы проведем мастер-классы по катанию для всех желающих, организуем бал декабристов на льду», - говорит автор проекта Егор Ефимов.

Таким образом жители и гости Ялуторовска смогут еще раз ознакомиться с историей города и проникнуться атмосферой XIX века.

Сейчас организаторы выбирают площадку для катка, даже готовы взять землю в аренду.

- Хотим сделать каток как в Москве и Санкт-Петербурге, где будут теплые лавочки, иллюминация, кофейни. Составим график работы катка, в прокате предложим новые коньки. Горожане смогут совершенно бесплатно ими пользоваться, для этого нужно будет зарегистрироваться и стать участниками нашего исторического проекта, - сказал Егор Ефимов.