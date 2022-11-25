Предпринимателю из Тюменской области грозит ответственность за рекламу ритуальных услуг

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Тюменский УФАС признал ненадлежащей рекламу ритуальных услуг, распространяемую индивидуальным предпринимателем в Упоровском районе.

В ней говорилось следующее: «Единая ритуальная служба Упоровского района «Вечная память». Полный комплекс ритуальных услуг на любой бюджет. Оформление всех необходимых документов. В рассрочку, без % и переплат. Памятники, оградки, столики, лавки…».

Как установила комиссия, предприниматель – не единственный, кто оказывает данные услуги в районе, при этом статус единой ритуальной службы ему никто не присваивал. Однако словосочетание «Единая ритуальная служба Упоровского района», используемое в рекламе, может быть истолковано неверно.

– Оно может быть истолковано потребителями как единая, объединенная, общая служба оказания ритуальных услуг на территории Упоровского района. Кроме того, использование данного словосочетания привлекает повышенное внимание, что дает рекламодателю дополнительное преимущество перед конкурентами, – прокомментировали в ведомстве.

Теперь предприниматель обязан устранить допущенное нарушение. Решается вопрос о его привлечении к административной ответственности.