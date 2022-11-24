Тюменку Инессу Бранденбург, обвиняемую в краже 561 млн рублей, отправили в СИЗО на полгода

Инесса Бранденбург на скамье подсудимых Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюмени на предварительном слушании в Калининском районном суде Инессе Бранденбург продлили срок содержания в СИЗО до 13 мая 2023 года. Дело бывшей работницы банка, обвиняемой в краже 561 миллиона рублей, поступило в суд 22 ноября. В ближайшее время будет назначено судебное заседание для рассмотрения дела. Напомним, 53-летнюю Инессу Бранденбург обвиняют в том, что в 2018 году она в составе организованной преступной группы похитила из кассы банка более 561 млн рублей. Бранденбург скрывалась в Испании до 2021 года. Там её задержали и почти год решали отправлять ли в Россию. По запросу генпрокуратуры женщину экстрадировали в Россию в июле 2022 года. Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» неоднократно писала об этом громком деле.