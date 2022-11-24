На строительство и ремонт дорог в Тюменской области в 2023 году выделят 3,3 миллиарда рублей

В Тюменской области продолжат строить дороги Фото: Андрей Новиков

В ближайшие годы в Тюменской области продолжится масштабное строительство и реконструкция автодорог. В четверг, 24 ноября, депутаты областной думы приняли проект бюджета на ближайшие три года. Дорожная часть бюджета в 2023 году составит почти 3,3 млрд рублей, из которых 2,1 млрд. рублей направят на строительство дорог и разработку проектной документации.

В следующем году в Тюмени продолжат возведение транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы, а также строительство улицы Калинина. Оба эти проекта будут реализовывать за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита.

Из-за дефицитного бюджета еще не начатые стройки перенесут на 2024 − 2025 годы. К таким проектам относится строительство улиц в жилом районе «Комаровский».

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» на ремонт автомобильных дорог методом фрезерования в 2023 году будет выделено почти 229 млн рублей. Напомним, ранее Александр Моор говорил о том, что строительство дорог в области идёт по плану «Комсомольская правда» − Тюмень» писала об этом.