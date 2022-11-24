Энергетики провели рейд в Тюменском районе

Вячеслав Шаркунов, предоставлено из архива пресс-службы АО "Россети Тюмень"

В ходе рейда в селе Перевалово Тюменской области 18 ноября специалисты успели задокументировать 16 фактов бездоговорного потребления электроэнергии. Размер нанесенного энергокомпании ущерба ориентировочно может составить до 6,4 млн кВт*ч.

В денежном эквиваленте объем бездоговорного потребления энергетики «Россети Тюмень» предварительно оценивают на сумму до 14 млн рублей.

Бездоговорное и безучетное потребление наносит вред добросовестным потребителям: вследствие энерговоровства увеличиваются критические нагрузки на сеть, что приводит не только к проседаниям, но и к ограничениям электроснабжения. Именно с такой проблемой столкнулись жители Тюменского района 18 ноября, когда резко увеличилось количество жалоб на перебои со светом.

Информация по выявленным случаям будет направлена в правоохранительные органы для принятия процессуального решения в отношении нарушителей. Всего с начала 2022 года «Россети Тюмень» документально зафиксировали 57 случаев бездоговорного потребления электроэнергии в Тюменской области.

СПРАВКА

Согласно статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях РФ, самовольное подключение к сетям, а также самовольное (безучетное) использование электроэнергии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тыс. рублей; на юридических лиц − от 100 до 200 тыс. рублей. Уголовная ответственность за хищение электроэнергии предусматривает меру наказания по ст. 165 УК РФ в виде лишения свободы до двух лет.