В Тюмени прошли XI гонки на толокарах.

В Тюмени прошли гонки на толокарах

На долгожданное мероприятие, не проходившее с 2019 года из-за пандемии, были зарегистрированы 220 детей в возрасте от 2 до 5 лет.

По традиции мероприятие поддержали многие компании города Тюмени. Как отметил руководитель департамента E-commerce ТД «Бубль-Гум», одна из практических целей cети гипермаркетов детских товаров «Бубль-Гум» – помочь родителям вырастить своих детей здоровыми, всесторонне развитыми и счастливыми:

– Цели гонок на толокарах абсолютно схожи с целями нашей компании. Ведь «Бубль-Гум» дарит детям яркие, незабываемые, праздничные эмоции, точно такие же, как от участия в мероприятии.

По словам организаторов, в этом году гонщики значительно усилились

По словам организаторов, в этом году гонщики значительно усилились и результаты всех возрастных групп на 1-2 секунды выше предыдущих гонок. Но рекорд дорожки – 7,21 секунды, установленный в 2010 году Шиловым Данилой, – до сих пор не побит.

На гоночной дорожке встретила свое четырехлетие участница мероприятия Алина Исаева. Дружные овации зрителей и мягкая игрушка единорог стали отличным подарком для юной гонщицы.

Победителями XI гонок на толокарах стали:

в группе от 2 до 3 лет:

среди девочек:

1 место – Тимофеева Валерия, 14,27 сек. (2 года 8 месяцев);

2 место – Сероева Ева, 17,00 сек. (2 года 6 месяцев);

3 место – Велижанина Алена, 23,36 сек. (2 года 10 месяцев);

победительницей в своем заезде также стала Погосян Нелли – 27,48 сек. (2 года 2 месяца);

среди мальчиков:

1 место – Шабаров Артем, 11,13 сек. (2 года 8 месяцев);

2 место – Осадчий Глеб, 11,25 сек. (2 года 8 месяцев);

3 место – Зеграчев Максим,12,31 сек. (2 года 9 месяцев).

Победителем в своем заезде также стал Сорокин Тимофей, 13,63 сек. (2 года 9 месяцев).

В группе от 3 до 4 лет:

среди девочек:

1 место – Рапакова Алиса, 11,60 сек. (3 года 6 месяцев);

2 место – Якимович Полина, 1,63 сек. (3 года 11 месяцев);

3 место – Макатаева Таисия, 11,87 сек. (3 года 10 месяцев);

победительницей в своем заезде также стала Калашникова Арина, 15,62 сек. (3 года 2 месяца);

среди мальчиков:

1 место – Кирилюк Матвей, 7,84 сек. (3 года 11 месяцев);

2 место – Ильин Мирон, 9,27 сек. (3 года 1 месяц);

3 место – Бормашов Даниил, 9,48 сек. (3 года 6 месяцев);

победителем в своем заезде также стал Захаров Артем, 10,12 сек. (3 года 7 месяцев).

В группе от 4 до 5 лет:

среди девочек:

1 место – Безменова Николь, 9,96 сек. (4 года 8 месяцев);

2 место – Фатеева Лада, 10,08 сек. (4 года 2 месяца);

3 место – Созинова Милана, 10,21 сек. (4 года 9 месяцев);

победительницами в своих заездах также стали: Вагапова Раиса, 10,76 сек. (4 года 6 месяцев) и Васильева Екатерина, 12,65 сек. (4 года 10 месяцев);

среди мальчиков:

1 место – Томчук Матвей, 8,00 сек. (4 года 6 месяцев);

2 место – Корнильев Антон, 8,34 сек. (4 года 1 месяц);

3 место – Сущиц Макар, 8,62 сек. (4 года 4 месяца);

Рекордное время дорожки держится с 2010 года

победителями в своих заездах также стали: Берлов Иван,10,23 сек. (4 года 5 месяцев) и Ложкин Виталий, 9,62 сек. (4 года 11 месяцев).

Участники гонок на толокарах смогли также принять участие в экологической акции «Добрая крышечка», поменяться книгами в рамках детского книжного обменника и посмотреть выставку фотографий «Ты – лучший, потому что ты – папа!», которая была организована к Дню отца проектом «Создавая будущее» и только один день размещалась в спортивном комплексе «Строймаш».