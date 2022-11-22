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НовостиАвто22 ноября 2022 14:08

В Тюмени задержали мужчину, который на своей «Шеви-Ниве» проехал по пешеходной улице

Водителя оштрафовали
Иван Литвинов
Водитель проехал по пешеходному бульвару в Тюмени

Водитель проехал по пешеходному бульвару в Тюмени

Днём 22 ноября в тюменских пабликах в социальных сетях появилась видеозапись с проездом «Шевроле -Нивы» по улице Дзержинского. Водитель, не обращая внимания на прохожих, ехал практически по центру пешеходного бульвара, который должны вскоре открыть.

На видеозаписи был отчетливо виден номер автомобиля. Его владельца задержали на одной из улиц города буквально через несколько часов.

Как сообщили в пресс-службе госавтоинспекции Тюменской области, 64-летний водитель привлечен к административной ответственности по статье 12.15 ч.2 КоАП РФ за езду по тротуару в виде штрафа в 2 тысячи рублей.

Мужчину оштрафовали за езду по тротуару

Мужчину оштрафовали за езду по тротуару

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Мужчина сослался на собственную невнимательность и полностью признал свою вину.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о тюменце, который объяснил езду по тротуарам стремлением побыстрее попасть к бабушке.