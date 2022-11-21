Фото: centr-semya72.ru Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области действуют 74 социальные гостиные для семей мобилизованных. Например, «Семейный клуб», где близкие бойцов получают помощь психологов, соцработников, а также могут общаться и поддерживать друг друга. Об этом рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

– От встреч, общения, поддержки, которую мы здесь получаем, меняется восприятие ситуации. Хочу, чтобы, когда супруг вернулся, он увидел, что защищал нас не зря, что тут всё сохранилось: дом, счастливая жена и сын, который гордится им. Я на себе ощутила, что не стоит бояться просить помощи, – поделилась жена мобилизованного Кристина.

Так, в гостиную на базе центра «Семья» обратились уже 44 семьи.

По словам директора регионального центра «Семья» Елены Перминовой, люди осознают потребность в психологической помощи не сразу, ощущение тоски может прийти через некоторое время, а к специалистам следует обратиться, когда начинаются переживания.