В Вагайском районе появится природный заказник «Североболотный» Фото: Татьяна Коркина

Комплексный природный заказник «Североболотный» появится в Вагайском муниципальном районе. Все материалы создания особо охраняемой природной территории уже согласовали с территориальным органом Федерального агентства по недропользованию и направлены в Министерство природных ресурсов и экологии.

По словам председателя комитета облдумы по экономической политике и природопользованию Инны Лосевой, одно из основных направлений работы областного парламента – создание экологических каркасов в субъектах РФ, коими и являются особо охраняемые природные территории.

Сейчас в Тюменской области учреждена 101 особо охраняемая природная территория регионального значения, которая включает 63 памятника природы, 37 государственных природных заказников и полигон экологического мониторинга.

- 5,8%, а это почти миллион гектаров, занято особо охраняемыми природными территориями, - рассказала Инна Лосева.

Как сообщает «Тюменская линия», особо охраняемые природные территории позволят обеспечить саморегуляцию экосистем и экологических процессов.