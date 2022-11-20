В Ембаево девушка-тролль обнажит проблемы современной молодежи и непринятия общества

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Показ спектакля «Заклятие в подарок», авторами которого стали участники творческого коллектива села Ембаево «Молодежный театр «Н3», пройдет в местном центре развития творчества «Созвездие» 25 и 27 ноября в 18 часов.

Сюжет постановки разворачивается в реальном и сказочном мирах. Главной героиней является чувствительная и эмоциональная девушка-тролль, которая совсем не похожа на своих сородичей. За её доброту ее и недолюбливают равнодушные и практичные товарищи. Персонаж олицетворяет современную молодежь, которая сталкивается с непринятием общества и непониманием родителей.

По словам руководителя спектакля Полины Черняевой, все роли исполняют подростки и молодые ребята от 14 до 25 лет, у которых нет актерской подготовки.

- По сюжету постановки, начинающие актеры смогут высказаться на темы, которые их действительно волнуют, — говорит Полина.

Всех участников спектакля отбирали на прослушиваниях, которые проходили летом в Ембаево. Сейчас они готовятся к премьере, дорабатывают сценарий и оформляют сцену.