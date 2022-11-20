В Тюмени хирурги успешно прооперировали пациентку, которой грозила ампутация ноги Фото: Татьяна Коркина

Пациентку Областной клинической больницы №2, которая поступила с критической ишемией нижних конечностей, прооперировали в отделении сосудистой хирургии и кардиологии. У женщины было тяжелое инфекционное поражение стопы и отсутствие кровотока ниже паховой связки. Критическая ишемия нижних конечностей – это особая форма состояния кровообращения, при котором велика вероятность развития необратимых изменений ноги и ампутации.

На первом этапе женщине нужно было удалить все нежизнеспособные ткани и назначить антибактериальную терапию. По словам сосудистого хирурга ОКБ №2 Константина Вострикова, это заболевание довольно часто встречается у пенсионеров с диабетом и сердечно-сосудистой системы. В 2022 году с диагнозом «критическая ишемия» поступило около 80 человек.

- Команда наших специалистов имеет опыт в проведении успешных операций и разработанный алгоритм действий, которые помогают пациентам восстанавливаться и жить полноценной жизнью, - говорит хирург.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, женщине в течение недели проводили медикаментозную терапию, чтобы улучшить общее состояние и подготовить пациентку к операции. После этого хирурги выбрали одну из трех артерий на голени и в обход всех сосудов запустили кровоток, обеспечив поступление крови в ткани.

Операция принесла свои плоды: рана быстро зажила, а пациентка достаточно быстро восстановилась. Сейчас она может самостоятельно ходить и жить полноценной жизнью.